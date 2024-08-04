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Сегодня, 12:05

Ташуев считает «Спартак» и «Динамо» главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ.

— «Динамо», с молодыми центральными защитниками сыграло качественно, набрав 9 очков, как и «Зенит». Сейчас у них подходят футболисты, которые были травмированы или играли за сборную. Еще, учитывая неплохую трансферную политику, конкурентом можно назвать «Спартак». Эти команды могут составить конкуренцию «Зениту». Но турнир длинный. Сейчас тренерскому штабу петербуржцев нужно удержать игроков в тонусе. Хотя, учитывая их состав, они не смогут расслабиться. Уровень конкуренции очень высокий, — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» после трех туров набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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