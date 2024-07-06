Ташуев: «Пиняев похож на Ямаля. Сергею надо перейти в «Реал», чтобы оценить его уровень»

Тренер Сергей Ташуев сравнил российского полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева с хавбеком «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.

«Кто похож на Ямаля среди россиян? Думаю, Сергей Пиняев — он молодой, быстрый, данные есть у него, как и потенциал заиграть в Европе. Но надо понимать, что один играет в «Локомотиве», а другой — в «Барсе». Кого-то еще выделить сложно, у нас не так много россиян в РПЛ, которым по 17-19 лет.

Чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в «Реал». (Смеется). Играть в РПЛ и в «Барселоне» — немного разные вещи все-таки. (Смеется)» — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

В сезоне-2023/24 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

У 16-летнего Ямаля 7 голов и 10 результативных передач в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.