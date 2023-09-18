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Сегодня, 07:56

Ташуев — о «Факеле»: «Хотим играть в более доминантный, атакующий футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал состояние команды после ничьей с «Уралом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

«Команда находится в нормальном состоянии, не нужно ничего перезагружать. Мы знаем «Факел» как команду боевую. Другой вопрос, что мы хотим играть немножко в другой стилистике. Эти 8 дней мы работали в своем направлении для того, чтобы быть более доминантными, более атакующими, потому что футбол красен голами», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

«Факел» объявил о назначении Ташуева 8 сентября. 64-летний специалист сменил на посту главного тренера Вадима Евсеева.

После 8 туров воронежцы с 5 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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