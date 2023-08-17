Ташуев заявил, что намерен пообщаться с игроками «Ахмата» перед матчем со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему не попрощался с игроками после своей отставки.

— Вы попрощались с игроками «Ахмата»?

— Нет, не получилось, сразу после матча с «Пари НН» все разъехались на выходные. Я тоже решил сразу отправиться в Москву. Переночевал в гостинице, а утром уехал из Нижнего Новгорода.

— Вы вернетесь в Грозный?

— Нет, мы расстались. Какой смысл?

— Приехать и попрощаться с игроками.

— Я планирую приехать 25 августа в отель, перед игрой со «Спартаком», и там пообщаться, цитирует Ташуева «РБ Спорт».