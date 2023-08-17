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Сегодня, 10:35

Ташуев заявил, что намерен пообщаться с игроками «Ахмата» перед матчем со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему не попрощался с игроками после своей отставки.

Вы попрощались с игроками «Ахмата»?

— Нет, не получилось, сразу после матча с «Пари НН» все разъехались на выходные. Я тоже решил сразу отправиться в Москву. Переночевал в гостинице, а утром уехал из Нижнего Новгорода.

Вы вернетесь в Грозный?

— Нет, мы расстались. Какой смысл?

Приехать и попрощаться с игроками.

— Я планирую приехать 25 августа в отель, перед игрой со «Спартаком», и там пообщаться, цитирует Ташуева «РБ Спорт».

14 августа «Ахмат» на выезде проиграл «Пари НН» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ. Во вторник стало известно, что клуб и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-planiruyu-poobshhat-sya-s-igrokami-ahmata-pered-matchem-so-spartakom/
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 - : -
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 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
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