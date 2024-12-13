Ташуев: «Продление контракта с Садулаевым? Все на контроле»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником грозненцев Лечи Садулаевым.

«Продление контракта с Лечи? Руководство разберется. Все на контроле. Я за это не переживаю», — сказал Ташуев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до лета 2025 года.