Ташуев заявил, что он положил начало атакующему стилю «Краснодара»: «После этого Галицкий сказал: «Все, теперь будет только так»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ» о периоде работы в «Краснодаре» и влиянии на философию клуба. «Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре». После этого Сергей Николаевич сказал: «Все, теперь будет только так». Ивич играл в оборонительный, несмотрибельный футбол, вот он и убрал его. И это правильно. Должно быть все системно», — сказал Ташуев «СЭ». Ташуев возглавлял «Краснодар» в 2009-2010 годах. Под руководством специалиста клуб провел 40 встреч, в которых одержал 19 побед, 10 раз сыграл вничью и 11 раз проиграл.

DemolisherAjax А ещё именно он научил тренировать Гвардиолу,изобрел тотальный футбол...Ещё один клоуняра вроде Мостового,который слишком высокого о себе мнения,а на деле сидит и гавкает на других и не востребован никем :clown: 18.11.2025

Александр Орлов Опять маразм...вроде не старый еще 18.11.2025

Артемон Доберманов Абуезидыч пишет мемуары.пожелаем удачи. 18.11.2025

lvb Хосспаде, что мог создать этот неудачник?))) Напомню, оный Ташуев отработал в "Краснодаре "в период ноябрь 2009-ноябрь 2010 . Чуть менее года, обычный срок для этого балабола, его НИГДЕ подолгу НЕ выдерживали, ни руководства клубов, ни игроки)). При этом судя по всему Галицкий выгнал Ташуева, выплатив небольшую неустойку, так как ему придложили более известного в России Муслина.. Это все происходило в ПЕРДИВЕ, куда "Краснодар" ПРИГЛАСИЛИ участвовать, Муслина брали уже под РФПЛ, куда "Краснодар" тоже ПРИГЛАСИЛИ.) Далее Муслин отработал в команде 2,5 сезона и никакого "атакующего футбола" обнаружено не было)). 114 голов в 83 играх). Только с приходом Пижмака(Кононова) примерно в августе/сентябре 2013 и появился тот самый "стиль "Краснодара". Блогеришки, учите матчасть и не обращайтесь ко всяким болтунам) 18.11.2025

Evgen k "и тут Остапа понесло.."(С) 18.11.2025

ЗГ из БАНИ Фига чувака пробило!Перебрал чтоль на выхах?!:man_facepalming::rofl: 18.11.2025

Sergey_Marcus На собеседовании: Ташуев заявил, что он положил начало атакующему стилю «Краснодара», но на работу его все равно не взяли. 18.11.2025

HodorVor Тогда Бог посмотрел на всё, что он создал, и увидел, что всё это очень хорошо. Но Ташуев все создал на день раньше. 18.11.2025

Владислав Не дают покоя лавры Мостового? Боится, что о нём забудут? 18.11.2025