Ташуев заявил, что в «Спартак» подбирают не соответствующих стилю команды игроков

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что в «Спартак» подбирают игроков, не соответствующих стилю команды.

«Не согласен, что спартаковского футбола больше нет. Я считаю, что есть стиль «Спартака» — это короткие и средние передачи с подстройкми, стенками, вбеганиями, хорошими индивидуальными действиями, рывками в штрафную площадь, креативной составляющей. Смотрибельный футбол, радующий глаз. Футбол, в который «Спартак» не играет? Согласен. Но стиль есть, и он должен быть узнаваемым. Я приходил в «Факел», «Ахмат» и сразу ставил свой футбол. Это мой стиль, я не могу по-другому играть. Но футболистов тоже надо по стилистике подбирать. И в этом тоже проблема «Спартака»: не думаю, что они подбирают игроков по стилю», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.