Ташуев: «Предложения от топ-клубов? Абсолютно от всех клубов»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что думает о своем будущем. Он признался, что не устал от работы и готов вернуться к тренерской специальности уже сейчас.

«Рассмотрю разные варианты. Нужно будет учесть все варианты. Предложения от топ-клубов? Абсолютно от всех клубов», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа. 64-летний специалист возглавлял клуб с сентября 2022 года и привел его к пятому месту в РПЛ прошлого сезона. Нынешний сезон грозненская команда начала с 5 поражений в 6 матчах.

Ранее Ташуев рассказал, что думает о своем увольнении на старте сезона.