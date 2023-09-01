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Сегодня, 19:33

Ташуев: «Предложения от топ-клубов? Абсолютно от всех клубов»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что думает о своем будущем. Он признался, что не устал от работы и готов вернуться к тренерской специальности уже сейчас.

«Рассмотрю разные варианты. Нужно будет учесть все варианты. Предложения от топ-клубов? Абсолютно от всех клубов», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа. 64-летний специалист возглавлял клуб с сентября 2022 года и привел его к пятому месту в РПЛ прошлого сезона. Нынешний сезон грозненская команда начала с 5 поражений в 6 матчах.

Ранее Ташуев рассказал, что думает о своем увольнении на старте сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-ot-futbola-ya-ne-ustal-gotov-pristupit-k-rabote/
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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