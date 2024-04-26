Ташуев заявил о желании продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры.

«Планирую продолжать тренерскую карьеру. В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи. И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе», — сказал Ташуев «СЭ».

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

На данный момент ворнежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.