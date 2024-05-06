Ташуеву предлагали три тысячи долларов за проигрыш в матче

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, как ему в 90-е предлагали сдать матч.

«Была одна команда, называть ее не буду. Ко мне пришли домой, это был 1992 или 1993 год. Сказали, что дают три тысячи долларов. Я сказал, что не хочу. Тогда сказали, что дадут футболистам. Я отметил, что это молодые ребята, они играют в футбол. Тогда они решили дать другим людям, болельщики их чуть не побили. В итоге мы выиграли со счетом 3:1. Но был 1992-й год, я тогда не знал, что такое доллары. Было забавно. Это 1990-е, много чего было, не только в футболе», — рассказал Ташуев в выпуске «40 вопросов» на канале «Коммент.Шоу».

Ташуев в 1992-93 годах работал в буденновской «Дружбе». Последним клубом специалиста стал «Факел», в котором он тренировал меньше сезона. Под его руководством воронежцы провели 21 матч, одержав шесть побед.