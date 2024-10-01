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Сегодня, 03:42

Тарасова о снижении интереса к футболу: «В России футбола просто нет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому интерес к футболу в России снизился.

«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМ нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — приводит Metaratings слова Тарасовой.

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 процентов. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Татьяна Тарасова

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