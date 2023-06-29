Тавареш будет восстанавливаться после операции в Португалии

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш будет восстанавливаться после операции в Португалии, сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее «СЭ» стало известно, что игроку предстоит операция на крестообразной связке колена. В среднем срок возвращения после подобного хирургического вмешательства составляет около шести месяцев.

22-летний португалец получил травму в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21, которое стартует в среду в Румынии и Грузии. Футболист покинул команду и прибыл в расположение «Спартака» для восстановления. Однако врачами московского клуба было принято решение о необходимости хирургического вмешательства.