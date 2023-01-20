Тавареш должен прилететь из Португалии в Россию для подписания контракт со «Спартаком»

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Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш в ближайшие часы вылетает из Лиссабона в Москву, где игрок подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком», утверждает A Bola.
«Бенфика» получит за трансфер игрока сумму около 3 миллионов евро.
Тавареш согласился переехать в Россию после того, как его пригласил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, который работал с игроком в «Базеле».
21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель». В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.
В сезоне-2022/2023 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных поединках участия не принимал.
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