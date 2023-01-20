Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:28

Тавареш должен прилететь из Португалии в Россию для подписания контракт со «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш в ближайшие часы вылетает из Лиссабона в Москву, где игрок подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком», утверждает A Bola.

«Бенфика» получит за трансфер игрока сумму около 3 миллионов евро.

Тавареш согласился переехать в Россию после того, как его пригласил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, который работал с игроком в «Базеле».

21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель». В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2022/2023 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных поединках участия не принимал.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
2
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Туфан Садыгов: «У «Химок» идет серьезная трансферная политика. Команда вас еще обрадует»
«Поддержка у «Химок» есть и всегда будет». Садыгов отреагировал на информацию о прекращении финансирования клуба
Дмитрий Белоруков: «Зачем нам столько легионеров без еврокубков?»
Колосков: «Для «Спартака» еще не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство»
Бышовец: «Смолову нет смысла переходить в «Истанбул Башакшехир»
Белоруков: «По ходу карьеры звали почти все топ-клубы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Колосков: «Для «Спартака» еще не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство»

Дмитрий Белоруков: «Зачем нам столько легионеров без еврокубков?»