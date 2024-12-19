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Сегодня, 17:27

TBR Football: «Арсенал», «Челси» и «Ман Сити» интересуются Угальде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Топ-клубы АПЛ заинтересованы в нападающем «Спартака» Манфреде Угальде, сообщает TBR Football.

По информации источника, интерес к 22-летнему костариканцу проявляют «Челси» и «Арсенал», которые находятся в поисках нового центрального форварда. Кроме того, Угальде привлек внимание «Манчестер Сити» — в 2020 году бельгийский «Ломмел», который входит холдинг «Сити Групп» перевез футболиста из Коста-Рики в Европу.

Также за выступлениями Угальде следят «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Брентфорд», «Брайтон» и «Ноттингем Форест».

Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока со «Спартаком» составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Угальде провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Он выступает за красно-белых с января этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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