TBR Football: «Арсенал», «Челси» и «Ман Сити» интересуются Угальде

Топ-клубы АПЛ заинтересованы в нападающем «Спартака» Манфреде Угальде, сообщает TBR Football.

По информации источника, интерес к 22-летнему костариканцу проявляют «Челси» и «Арсенал», которые находятся в поисках нового центрального форварда. Кроме того, Угальде привлек внимание «Манчестер Сити» — в 2020 году бельгийский «Ломмел», который входит холдинг «Сити Групп» перевез футболиста из Коста-Рики в Европу.

Также за выступлениями Угальде следят «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Брентфорд», «Брайтон» и «Ноттингем Форест».

Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока со «Спартаком» составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Угальде провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Он выступает за красно-белых с января этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.