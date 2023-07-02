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Сегодня, 16:30

Тедеев назвал причины спада Захаряна

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» прокомментировал спад полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Это вопрос, на который трудно ответить однозначно, тема более глобальная. Случается, что к 20 годам футболисты уже бывают выхолощены. Мальчикам нужно закладывать правильный фундамент спортивной формы, с помощью которой они могли бы долгие годы играть на высоком уровне. В этом плане мы отстаем от европейских коллег. Там играют до 35-40 лет, а у нас в 33 года заканчивают карьеру.

Думаю, спад Захаряна связан именно с этим. Такое случается с молодыми игроками. Но, зная его уровень и мастерство, хочется в ближайшее время увидеть с его стороны правильные выводы. Арсен достаточно мастеровитый парень, и при определенных обстоятельствах он должен вернуться на свой уровень», – сказал Тедеев «СЭ».

Захарян является воспитанником «Динамо». Всего на счету хавбека 17 голов и 24 результативные передачи в 84 матчах. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Заур Тедеев
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