Тедеев объяснил причины ошибок футболистов «Акрона» в матче с «Химками»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ничью с «Химками» (2:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Тяжелый матч. В первые минуты первого тайма все было хорошо. Постарались и выполнили то, что практически готовили на эту игру, забили мяч. Достаточно хорошо прессинговали, и, в принципе, добились своего. Что касается остального времени в тайме, то это были худшие минуты, которые я видел в исполнении нашей команды, к сожалению. Я бы не сказал, что соперник сильно заставлял нас ошибаться. Скорее всего, мы допускали какие-то простые ошибки, которые не позволили нам быть успешными в отдельно взятых эпизодах.

Во втором тайме мы все поняли, прониклись, достаточно правильно поговорили в раздевалке в перерыве. Минимум времени уделили тактике, а максимум времени — скажем так, голове каждого футболиста. Потому что все от головы, все от внутреннего состояния игрока, все от характера. И слава богу, что мои футболисты поняли, что надо делать во втором тайме. Так сложилось, что мы были больше близки к тому, чтобы все-таки, возможно, победить в этой игре», — сказал Тедеев.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Химки» идут на 12-й строчке с 24 очками.