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Сегодня, 11:05

Главный тренер «Акрона»: «У нас нет своего стадиона? Мы не чужие для Самары!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» ответил критикам, которые не хотят видеть его команду в РПЛ.

— Однако не все радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ. Некоторые задаются вопросом: зачем такая команда в элитном дивизионе — без своего стадиона, без большой армии болельщиков?

— Мы находимся в одной области с ПФК «Крылья Советов». Будем играть в Самаре. Не считаем, что это не наш стадион. Это наш регион. Конечно, не всегда получается сразу построить свою арену. Но насколько знаю, руководство клуба вынашивает такой план, понимает: в Тольятти должен быть свой современный стадион! Однако подчеркну еще раз: «Акрон» — не чужой для Самары клуб. Очень важно, что наша команда оказалась в РПЛ. Ведь «Акрон» показывает, как правильно развивать футбол в России. Очень жаль, что люди, не разобравшись, делают выводы и скептически относятся к нашему клубу. Надо глубже смотреть на вещи!

— Правильный путь развития — это частный клуб и ориентация на свою академию?

— Конечно! Это те сегменты и те вложения, которые позволят футболу в России стать сильнее. «Акрон» за шесть лет проделал гигантский путь. Здесь все абсолютно правильно. Этот клуб — пример того, как надо развивать футбол в нашей стране. Этому надо радоваться! Академия стремится воспитывать игроков для сборной. Что может быть важнее?! — сказал Тедеев «СЭ».

«Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ в сезоне-2024/25. Команда Тедеева в стыковых матчах обыграла «Урал» (2:0, 1:2).

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Заур Тедеев
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