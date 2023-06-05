Тедеев поделился мнением о работе с молодежью, которую ведут российские клубы

Бывший главный тренер «Алании» и «Ростова» Заур Тедеев поделился мнением о работе с молодежью, которую ведут российские клубы.

«Если брать нынешний сезон, то «Ростов» боролся со всеми грандами российского футбола. «Ростов» играл с ними достаточно успешно. Когда я работал с командой, играли практически те же футболисты, за исключением Уткина, Миронова и Чернова. Все остальные футболисты были те же. И всегда появлялись молодые игроки. Они хорошо конкурировали и с «Зенитом», и со «Спартаком», и с «Локомотивом». И в нынешнем сезоне такая же тенденция. Она говорит о стабильности. Мне очень хорошо известно, что происходит в «Ростове». Три с половиной года назад мы в «Ростове» усилили внимание к развитию юношеского футбола. И ситуация стала стремительно меняться. Если пойдет футбол российский по такому пути, то он станет точно сильнее. Пока я такие тенденции вижу в двух клубах, в «Ростове» и «Алании». И «Ростов», и «Алания» не имеют возможности приглашать игроков из столицы, выбирать лучших, как это делают «Зенит», «Краснодар». У них больше возможностей выбирать», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

«Ростов» в завершившемся сезоне занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Алания» — 3-е в Первой лиге.