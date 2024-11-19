Тедеев о подписании Дзюбы в «Акрон»: «Мне хотелось поработать с настоящей звездой»

Сегодня, 09:36
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о том, как принимал решение о подписании в команду нападающего Артема Дзюбы.
В ноябре Дзюба заявил, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов помог ему с переходом в «Акрон».
«Все произошло внезапно, очень быстро. Станислав Саламович мне набрал, я ему безумно благодарен. Я к нему с большим уважением отношусь. Естественно, поговорить лишний раз со Станиславом Саламовичем, неважно, на какую тему, для меня большая честь.
Он меня спросил, есть ли у меня на самом деле интерес к Дзюбе. Я сказал: «Станислав Саламович, безусловно, да. Я уже свое мнение высказал спортивному директору». Я это решение для себя принял, абсолютно отчетливо и взвешенно. Потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня. Это человек, который сделал очень много для сборной своей страны, тех команд, в которых он играл. И я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», — сказал Тедеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)