Тедеев о подписании Дзюбы в «Акрон»: «Мне хотелось поработать с настоящей звездой»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о том, как принимал решение о подписании в команду нападающего Артема Дзюбы.

В ноябре Дзюба заявил, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов помог ему с переходом в «Акрон».

«Все произошло внезапно, очень быстро. Станислав Саламович мне набрал, я ему безумно благодарен. Я к нему с большим уважением отношусь. Естественно, поговорить лишний раз со Станиславом Саламовичем, неважно, на какую тему, для меня большая честь.

Он меня спросил, есть ли у меня на самом деле интерес к Дзюбе. Я сказал: «Станислав Саламович, безусловно, да. Я уже свое мнение высказал спортивному директору». Я это решение для себя принял, абсолютно отчетливо и взвешенно. Потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня. Это человек, который сделал очень много для сборной своей страны, тех команд, в которых он играл. И я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», — сказал Тедеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.