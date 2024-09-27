Тедеев — о Бакаеве: «Немного изменил его менталитет»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Солтмурада Бакаева в первых девяти турах сезона.

— Бакаев довольно ярко смотрелся в первых девяти турах, забил три мяча, отдал две результативные передачи. Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян назвал его даже одним из самых талантливых игроков своего поколения.

— Солтмурад — однозначно интересный футболист с хорошими качествами. Скоростной игрок. Не случайно, как вы заметили, он довольно ярко сыграл на этом отрезке. Мы в него поверили, дали игровое время. Моей главной задачей было немного изменить его менталитет. Во-вторых, я понимал, что его нужно научить быстро восстанавливаться в процессе игровой сессии. Для этого мы несколько видоизменили тренировочный процесс. Это помогло. Дальше — больше. Бакаев должен очень много над собой работать. Ведь, как правило, футболистам, обладающим высокой скоростью, не хватает аэробной емкости.

— Со стороны кажется, что за счет своей резкости и скорости Бакаев может создать проблемы чуть ли не любому правому защитнику в нашей лиге.

— Всегда есть к чему стремиться. В наших с них разговорах я настаиваю, что он должен играть на своих сильных качествах. Бакаев не только игрок левой бровки, левого фланга. Он и справа способен довольно успешно действовать. Мы уже использовали его на разных позициях, на разных флангах. Все зависит от тактических нюансов, от соперника, к которому готовимся.

— Но пока справа, как правило, играет 21-летний Данилин. Вы им довольны?

— Однозначно ответить на этот вопрос я сейчас не могу. Он молодой, перспективный, много работает над собой. Некоторые матчи проводит ярко, некоторые — бледнее. Бывают и ошибки, что в принципе нормально для любого футболиста в РПЛ. Но утверждать, что кем-то я доволен на 100 процентов, нельзя. Всем, в том числе и тренерам, нужно постоянно развиваться. Мы с Данилиным часто проводим индивидуальные беседы. Кирилл — приятный парень, у него хороший характер. Он знает себе цену, довольно честолюбивый человек. Мне в нем это очень нравится. Его никогда не увидишь безразличным по отношению к любому эпизоду, любой игровой ситуации. Вот это очень важно!