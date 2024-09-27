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Сегодня, 09:45

Главный тренер «Акрона» Тедеев: «Дзюба не гнушается черновой работы!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» назвал игровые козыри нападающего Артема Дзюбы.

— В какой физической форме вы его нашли?

— У него был достаточно хороший уровень спортивной формы, несмотря на то что он пропустил начало сезона.

— Он ведь и предсезонку не проходил. Это не насторожило?

— Настораживало, но я в то же время понимал, что Артем не тот футболист, который играет на спринтах. Он чаще действует за счет грамотного выбора позиции, очень умело ведет себя в створе ворот. Ему важно быть физически в порядке, чтобы успешно вести единоборства. Вот здесь я не увидел никаких особых проблем. Находясь без команды, Артем работал с тренером по физподготовке. Видно, что сделано все было достаточно профессионально. Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет никакой необходимости как-то дозировать ему нагрузку. Артем работает наравне со всеми. А самое главное — занимается с настроением. Я ему сразу сказал: «Ты нам важен во всех аспектах. И как личность, и как человек-звезда». Дзюба был лучшим и остается одним из лучших нападающих в России последних лет. И ему нужно это подтверждать. А в паспорт я никогда не заглядываю. И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям. Артем старается и полезен не только в атаке.

— Вот как?

— Да, даже в матче с «Краснодаром», несмотря на не очень хороший счет, Дзюба во многих эпизодах очень грамотно перекрывал передачи соперника вперед на опорных полузащитников. «Быкам» приходилось делать поперечные пасы — в итоге мяч все время был перед нами. То есть Артем не гнушается черновой работы. Думаю, он еще будет прибавлять. Самое главное, чтобы его физическое и эмоциональное состояние соответствовало его возможностям. Поэтому мы с ним и договорились о том, что он все время должен быть в нормальной спортивной форме.

Заур Тедеев. «Не ждите, что у нас с Дзюбой закончится конфетно-букетный период». Интервью главного тренера «Акрона»

Артем Дзюба
ФК Акрон
Заур Тедеев

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