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Сегодня, 22:00

Тедеев включил в пятерку игроков года футболиста «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Иван Обляков (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»), Максим Кузьмин («Акрон»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан Головин.

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ФК Акрон
Заур Тедеев
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