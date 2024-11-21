Тедеев заявил, что Дзюба остается сильнейшим нападающим в России

Сегодня, 18:48
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о невызове нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы в сборную России.
«Обращался ли ко мне Карпин по поводу возможного вызова Дзюбы в сборную? Нет, у меня не было никакого контакта с главным тренером «Ростова» и сборной России за последнее время точно. Нужно ли было вызывать Артема? Я считаю, что сегодня в моей команде есть футболисты, на которых можно обратить внимание, Артем Дзюба — один из них. Потому что он остается сильнейшим нападающим в России наряду с некоторыми другими игроками. Это сугубо мое личное мнение», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».
36-летний Дзюба провел за «Акрон» 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
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Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)