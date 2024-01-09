Тедеско оставил послание болельщикам «Спартака» на 2024 год

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом.

«Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!» — сказал Тедеско «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».