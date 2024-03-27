Тедеско: «В Москве меня уважают не только как тренера, но и как человека. Это вещи, которые еще более важны»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, поделился мнением об отношении болельщиков к его работе в московском клубе.

«Если бы я вернулся в Москву, люди там пожали бы мне руку, потому что они меня уважают не только как тренера, но и как человека. Это вещи, которые еще более важны», — приводит слова Тедеско Coaches' Voice.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России. После этого Тедеско работал в «Лейпциге», став обладателем Кубка Германии.

С февраля 2023 года Тедеско возглавляет сборную Бельгии.