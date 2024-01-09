Тедеско уверен: у «Спартака» есть все, чтобы выиграть РПЛ

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» высказался о шансах «Спартака» победить в РПЛ.

— После вас никто не добивался даже серебра — был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?

— Думаю, что с той командой, которая сейчас есть, «Спартак» может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

— То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

— Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом. Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат». В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось — пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».