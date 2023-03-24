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Тедеско вспомнил работу в «Спартаке» перед дебютным матчем в сборной Бельгии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско перед дебютным матчем в национальной команде вспомнил свою работу в «Шальке» и «Спартаке».

«Я не могу контролировать ожидания людей. В «Шальке» от нас ожидали выхода в Лигу чемпионов, и я добился этого. Московский «Спартак» был десятым, когда я приехал туда, но и там от нас ждали билет в Лигу чемпионов. Я снова это сделал. Теперь люди опять ожидают многого, а я готов к этому», — приводит слова Тедеско Nieuwsblad.be.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 годы. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/21.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года. 24 марта он проведет дебютный матч против Швеции в стартовом матче отбора к Евро-2024. Начало встречи — в 22.45 по Москве.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
ФК Шальке
Доменико Тедеско
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