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Сегодня, 11:00

Тедеско выразил сожаление в связи с бойкотом активных фанатов «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Баннер болельщиков «Спартака» в честь Доменико Тедеско.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» поделился мнением о бойкоте активных фанатов «Спартака» матчей команды.

«Для меня фанаты — самое важное в футболе. Считаю, что каждой команде очень сложно играть против красно-белых, когда стадион заполнен до отказа. Для меня футбол очень сильно отличается, когда фанатов на трибунах нет. Их отсутствие — это большой недостаток. Мы же играем в футбол для них!» — сказал Тедеско «СЭ».

24 января 2022 года фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID.

Тедеско возглавлял красно-белых с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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