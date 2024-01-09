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Сегодня, 10:15

Тедеско заявил о желании встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ

Микеле Антонов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» заявил о готовности встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

«С этим сложно. Сейчас у нас не так много времени, нужно много работать. Но если получится встретиться с ребятами, я буду очень рад», — сказал Тедеско «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. Московский клуб отстает от «Краснодара», идущего на первой строчке, на 8 очков.

22 января красно-белые отправятся в ОАЭ на первый сбор, а 3 февраля проведут товарищеский матч против «Аль-Джазиры».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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