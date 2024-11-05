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Сегодня, 11:43

Технический директор «Локомотива» заявил о готовности поля к зимним матчам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Технический директор «Локомотива» Владислав Лысенко ответил на вопрос «СЭ» о состоянии газона «РЖД Арены».

«Для зимних матчей все готово, все есть. Ждем зиму, готовимся к ней. Надеемся, что в будущем зимних матчей будет поменьше, а хорошей погоды побольше. От этого выиграют и футбол, и болельщики. Мы готовы к тем же условиям, что были в снежном матче против «Спартака». Но хотелось бы избежать такого», — сказал Лысенко «СЭ».

После 14 туров «Локомотив» с 31 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 9 ноября дома примут «Факел».

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