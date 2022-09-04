Ребров: «В чемпионате играем как в театре, а в ретро-матче была обстановка футбола»

4 сентября, 11:17
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в разговоре с «СЭ» высказался о введении Fan ID.
«Не хотелось бы озвучивать свою позицию. Просто скажу, что в чемпионате мы играем как в театре, а в ретро-матче мы играли в обстановке настоящего футбола. С болельщиками, таким и должен быть футбол. Не тогда, когда кто-то выкрикивает, кто-то нет. Без активной поддержки совершенно не то. Уверен, что в скором времени все вернется», — сказал Ребров «СЭ».
2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели ответный матч легенд. Московская команда взяла реванш со счетом 2:1. В первой встрече питерцы обыграли красно-белых со счетом 2:0.