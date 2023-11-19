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Сегодня, 10:34

Текке: «Зенит» снова станет чемпионом, лучшая команда России»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке поделился мнением о шансах петербургского клуба на чемпионство.

«Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом. Я гарантирую, что в итоге он обойдет «Краснодар» в турнирной таблице и снова будет первым. «Зенит» — лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Текке.

После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» 2 очка.

25 ноября сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fatih-tekke-zenit-snova-stanet-chempionom-luchshaya-komanda-rossii/
Фатих Текке
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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