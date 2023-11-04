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Сегодня, 12:53

Текке вспомнил первое чемпионство «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард «Зенита» Фатих Текке вспомнил первое чемпионство клуба 2007 года.

«2007-й год стал выдающимся для «Зенита». Самый запоминающийся момент — золотой матч в Раменском против «Сатурна». После той игры мы стали чемпионами, Ширл забил единственный мяч, а я из-за травмы отыграл всего 36 минут, ха-ха, но это никак не омрачило празднование. Это было мое первое чемпионство в карьере и первое для «Зенита» спустя 23 года. И как же приятно было уделать «Спартак», который в итоге отстал от нас на два очка! Скажу честно — то чемпионство стало отправной точкой для других побед: в матчах за Кубок УЕФА и Суперкубки России и Европы. Помню, как мы вернулись в Санкт-Петербург — было ощущение, что каждый фанат, болельщик и житель города вышел встречать нас в аэропорту. Атмосфера праздника была и в самом Питере: переполненные улицы, особенно Невский проспект, все люди гуляли, кричали, пускали салюты. И это все, несмотря на жуткий холод! Никогда не видел, чтобы футболисты и болельщики так вместе праздновали чемпионство», — приводит слова Текке Sport24.

Он также заявил, что никогда не забудет, как команда отмечала с президентом клуба Сергеем Фурсенко.

«Сергей снял какое-то отличный банкетный зал, где были именные места для всех футболистов и их национальные флаги. И даже не это тронуло меня до глубины души, а то, что мы слушали гимн каждой страны, в том числе и Турции. Это было безумно трогательно! И кстати, благодаря нашему успеху он позже стал президентом РФС, ха-ха!» — приводит слова Текке Sport24.

Всего «Зенит» выигрывали турнир девять раз в российской истории (2007, 2010, 2012, 2015, 2019-2023), также у команды есть титул чемпиона СССР (1984).

Источник: https://sport24.ru/football/news-592719-fatikh-tekke-vspomnil-pervoye-chempionstvo-zenita-blagodarya-nashemu-uspekhu-fursenko-stal-prezidentom-rfs
Фатих Текке
Футбол
ФК Зенит
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