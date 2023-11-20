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Сегодня, 11:16

Текке: «Если поступит предложение из «Зенита», прилечу первым рейсом»

Алина Савинова
Фатих Текке.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке ответил на вопрос, было бы ему интересно предложение о работе от «Зенита».

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — приводит «РБ Спорт» слова Текке.

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 91 матч, забил 29 голов и сделал 8 результативных передач. Карьеру игрока турок завершил в 2012 году, и после этого стал работать тренером. Текке тренировал такие команды, как «Кайсери Эрджиесспор», «Истанбулспор», «Манисаспор», «Болуспор», «Бурсаспор», а с 2023 года 46-летний специалист возглавляет «Аланьяспор».

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 15 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fatih-tekke-esli-postupit-predlozhenie-iz-zenita-prilechu-pervy-m-rejsom/
Фатих Текке
Футбол
ФК Зенит
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