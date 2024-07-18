Телефонные мошенники попытались обмануть Тюкавина

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, как его пытались обмануть мошенники.

«Я не ведусь, если кого-то взламывают. В Telegram многие написывают с непонятных номеров. Не знаю, откуда у них мой номер, но этого прям много. Как-то раз позвонили и хотели вообще все со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. «Надо встретиться с этим человеком — там подъедет». Я еще зачем-то с ними разговаривал... Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось, — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 22-летний россиянин провел 38 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Форвард был признан лучшим игроком РПЛ.