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Сегодня, 12:44

Телефонные мошенники попытались обмануть Тюкавина

Сергей Разин
корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, как его пытались обмануть мошенники.

«Я не ведусь, если кого-то взламывают. В Telegram многие написывают с непонятных номеров. Не знаю, откуда у них мой номер, но этого прям много. Как-то раз позвонили и хотели вообще все со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. «Надо встретиться с этим человеком — там подъедет». Я еще зачем-то с ними разговаривал... Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось, — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Константин Тюкавин. «Дети в динамовской академии хотят быть не как Мбаппе, а как Тюкавин». Как бело-голубые растят новых звезд

В минувшем сезоне 22-летний россиянин провел 38 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Форвард был признан лучшим игроком РПЛ.

Источник: Чемпионат
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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