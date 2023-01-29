Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Telefoot: «ПСЖ» сможет оформить трансфер Малкома только на правах аренды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Малком сообщил боссам «Зенита», что хочет перейти в «ПСЖ», сообщает Telefoot в своихсоцсетях.

По информации источника, бразилец хочет перейти в «ПСЖ» и сообщил об этом руководству «Зенита». Российский клуб может отпустить вингера. Между советником парижан по спортивным вопросам Луишем Кампушем и всеми заинтересованными сторонами состоялась встреча.

На данный момент «ПСЖ» не отправил «Зениту» официальное предложение. Сообщается, что у французского клуба не так много вариантов для оформления сделки, из-за ограничений финансового фэйр-плей, поэтому клуб хочет арендовать игрока.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Спортивный директор «Крыльев Советов»: «Думаю, с адаптацией у Гарре проблем не будет»

Главный тренер «Крыльев» назвал сильные стороны в игре Писарского