Губерниев об ответе «Химок» Собчак: «Приличные люди после такого находятся в ****»

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Химок» о приглашении священника на стадион и реплики журналистки Ксении Собчак.
Ранее «Химки» в своем Telegram-канале опубликовали ответ Собчак и другим блогерам на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион.
«Приличные люди после такого поста находятся в **** (удивлены)», — сказал Губерниев «СЭ».
Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»
В понедельник бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» положительно отреагировал на приглашение священника на стадион.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования