Темников рассказал о шутках Рамзана Кадырова на тренировках «Терека»

Бывший футболист «Терека» (сейчас «Ахмат») Иван Темников рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров тренировался вместе с командой.

«Рамзан Кадыров был близок к команде? Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: «Смотрите, как умею». А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: «Хорош, молодец!» Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил», — приводит слова Темникова Sport24.

Ранее футболист вспомнил о своем скандальном интервью, в котором заявил: «Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч».

Темников выступал за «Терек» с 2013 по 2014 года на правах аренды из «Рубина». Затем он играл в клубах «Томь», «Динамо», «Пари НН», «Торпедо» и «Уфа».

На данный момент 34-летний футболист является игроком «Кубани». В нынешнем сезоне первой лиги он провел 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.