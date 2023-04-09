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Сегодня, 12:37

Теннисистка Потапова рассказала, что играет в футбол перед матчами

Руслан Минаев
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Теннисистка Анастасия Потапова рассказала о предыгровых ритуалах.

«В гороскопы я не верю, не хочется в такое верить. Особенно, когда там написано что-то плохое. Не могу сказать, что ритуалы какие-то есть. Наверное, они больше состоят из рутины, из разминки до матча. Один из них — я играю в футбол. И моя разминка состоит из элемента с футбольным мячом. Мы с тренером играем в футбол», — сказала Потапова в студии «Спартак» Online.

Ранее Потапова назвала «Спартак» любимой командой, а Квинси Промеса — любимым игроком красно-белых.

ФК Спартак (Москва)
Анастасия Потапова
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