Теннисистка Потапова рассказала, что играет в футбол перед матчами

Теннисистка Анастасия Потапова рассказала о предыгровых ритуалах.

«В гороскопы я не верю, не хочется в такое верить. Особенно, когда там написано что-то плохое. Не могу сказать, что ритуалы какие-то есть. Наверное, они больше состоят из рутины, из разминки до матча. Один из них — я играю в футбол. И моя разминка состоит из элемента с футбольным мячом. Мы с тренером играем в футбол», — сказала Потапова в студии «Спартак» Online.

Ранее Потапова назвала «Спартак» любимой командой, а Квинси Промеса — любимым игроком красно-белых.