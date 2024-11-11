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Бонгонда — об уходе Амарала: «Мне грустно, что он покинул команду. Он всегда помогал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

«Амарал очень вежливый и хороший парень. Мне грустно, что он покинул команду. Но это футбол. Возможно, однажды и я тоже покину «Спартак». Но это часть футбола. Нужно уважать выбор каждого. Он всегда нам помогал и старался быть к нам добрым. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня и команды. Желаю ему удачи в будущем», — сказал Бонгонда «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2023 года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике».

Томаш Амарал. Уход Амарала не должен удивлять. Но кто ответит за его назначение? Мнение Алланазарова

ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
Томаш Амарал

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