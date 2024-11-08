Бонгонда: «Я был расстроен, что Джикия ушел из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением об уходе бывшего капитана команды Георгия Джикии из московского клуба и его переходе в «Химки».

«Я был расстроен, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешел в «Спартак», поэтому я всегда буду благодарен ему. Сейчас же я рад, что он все-таки нашел себе новую команду и будет играть в чемпионате России», — цитирует Бонгонду Legalbet.

13 сентября 30-летний защитник на правах свободного агента присоединился к «Химкам», после ухода из «Спартака» в связи с истечением срока действия контракта. В текущем сезоне Джикия не отметился результативными действиями в 4-х матчах за подмосковную команду.