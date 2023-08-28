Бонгонда: «Зенит в таблице выше «Спартака»? Результат будем смотреть в конце чемпионата»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» после ничьей с «Ахматом» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ поделился мнением о своем игровом времени.

«Я рад, что начал играть с первых минут. Но больше буду рад, когда начну забивать и приносить пользу команде. Игроки «Ахмата» тянули время? Это часть игры, многие так делают. Нам нужно в первую очередь отталкиваться от своей игры и забивать самим. «Зенит» в таблице сейчас выше «Спартака»? Я пока не смотрю на таблицу. Мы знаем, что сезон длинный. Результат будем смотреть в конце чемпионата», — сказал Бонгонда «СЭ».

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром».