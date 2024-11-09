Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:39

Бонгонда — об уровне РПЛ: «По полю пешком не походишь»

Telegram Дзен

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда порассуждал об уровне чемпионата России, сравнив его с испанской ла лигой и Лигой чемпионов.

«Я не могу назвать РПЛ легким чемпионатом. Я играл в Ла Лиге, Лиге чемпионов и могу с уверенностью сказать, что в России нужно много работать и по полю пешком не походишь», — цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний вингер забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах за красно-белых.

10 ноября «Спартак» на своем поле примет «Акрон», игра начнется в 15:15 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Актер из «Пункта назначения» Тони Тодд скончался в возрасте 69 лет
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Сегодня
Вчера
Неделя