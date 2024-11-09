Бонгонда — об уровне РПЛ: «По полю пешком не походишь»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда порассуждал об уровне чемпионата России, сравнив его с испанской ла лигой и Лигой чемпионов.

«Я не могу назвать РПЛ легким чемпионатом. Я играл в Ла Лиге, Лиге чемпионов и могу с уверенностью сказать, что в России нужно много работать и по полю пешком не походишь», — цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний вингер забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах за красно-белых.

10 ноября «Спартак» на своем поле примет «Акрон», игра начнется в 15:15 по московскому времени.