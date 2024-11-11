Бонгонда: «Не знаю, кто такой Дзюба»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда после победы над «Акроном» в 15-м туре РПЛ (4:0) заявил, что не знает форварда тольяттинцев Артема Дзюбу.

«Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете, я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.

Я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде», — сказал Бонгонда «РБ Спорт».

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, после 15 туров у команды 28 очков.