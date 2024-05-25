Терехин: «Будет обидно, если «Зенит» опять станет чемпионом»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от 30-го тура РПЛ.

«Хочется, чтобы «Динамо» стало чемпионом, но будет сложно, потому что и «Краснодар» может им стать. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, потому что план на матч знают только Личка и Мусаев. Не думаю, что «Динамо» охватит мандраж, ведь у «Краснодара» тоже нет чемпионского опыта. Не знаю, что у ребят в головах, но главное, чтобы они вничью не сыграли (смеется). Если «Зенит» опять станет чемпионом, то будет обидно. Они уже много раз были, пусть кто-то другой станет. У «Динамо» уже чемпионство с 1976 года не было», — приводит слова Терехина Legalbet.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».