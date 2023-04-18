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Сегодня, 15:22

Терехин: «Хотелось бы, чтобы нынешний сезон «Динамо» завершило хотя бы в тройке»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин отреагировал на 100-летний юбилей московского клуба.

«Самое главное, желаю побед. «Динамо» — это спортивное общество. Здесь не только футбол, но и хоккей, волейбол и много других видов. Хочу пожелать, чтобы на следующий год нам вновь разрешили выступать на международных соревнованиях. Пока тяжело идет у динамовцев. Подбор футболистов влияет. Были шансы, даже когда я еще играл. Разные эпизоды влияют. Где-то может одного очка не хватило. Такое бывает. Кубок России «Динамо» выиграть уже не сможет. Хотелось бы, чтобы нынешний сезон бело-голубые хотя бы в тройке завершили», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Сегодня московскому клубу исполнилось сто лет.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/terekhin-khotelos-by-chtoby-dinamo-zavershilo-sezon-v-troyke
Олег Терехин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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