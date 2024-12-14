Терехин назвал Нгамале лучшим футболистом «Динамо» в первой части сезона

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин ответил, кого считает лучшим игроком бело-голубых в первой части сезона.

«Трудно выделить лучшего футболиста «Динамо» в первой части сезона. Команда ровная, но назову Нгамале. Он способен играть на всех позициях и везде приносит пользу. В последнем туре его перевели в атаку, он сразу голевой пас Тюкавину отдал, и игра с «Химками» закончилась. Ключевой игрок. Главная фишка Нгамале — универсальность», — цитирует Терехина Legalbet.

В этом сезоне 30-летний Муми Нгамале провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.