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Сегодня, 14:23

Терехин назвал Нгамале лучшим футболистом «Динамо» в первой части сезона

Алина Савинова
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин ответил, кого считает лучшим игроком бело-голубых в первой части сезона.

«Трудно выделить лучшего футболиста «Динамо» в первой части сезона. Команда ровная, но назову Нгамале. Он способен играть на всех позициях и везде приносит пользу. В последнем туре его перевели в атаку, он сразу голевой пас Тюкавину отдал, и игра с «Химками» закончилась. Ключевой игрок. Главная фишка Нгамале — универсальность», — цитирует Терехина Legalbet.

В этом сезоне 30-летний Муми Нгамале провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Источник: Legalbet
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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