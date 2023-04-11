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Сегодня, 12:55

Терехин: «Зачем бразильцам наш паспорт? Не верю, что они любят Россию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин прокомментировал выдачу российского гражданства бразильским игрокам РПЛ.

«Часто начали выдавать российские паспорта, правда, не понятно для чего. Зачем бразильцам наш паспорт? Не верю, что они любят Россию.

Ладно бы их в сборную вызывали, хотя я против натурализации. Сейчас национальная команда нигде не играет. Я за то, чтобы страну представляли свои ребята, у нас их полно. В последнее время всё больше появляется талантливой молодёжи», – приводит слова Терехина Legalbet.

В феврале этого года российское гражданство получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Источник: https://legalbet.ru/news/teryohin-zachem-braziltcam-nash-pasport-ne-veryu-chto/
Олег Терехин
Футбол
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