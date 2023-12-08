Терехин: «Реал Сосьедад» играл в Кубке Испании на поле для регби, а у нас снег пошел — ничего себе!»

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин сравнил футбольные поля в России и в Испании.

«Я смотрел обзор матча «Реал Сосьедада» в Кубке Испании. Он играл с каким-то клубом из четвертой лиги. Там вообще поле с желтой разметкой под регби, искусственное. И ничего — спокойно поехали, играют, никто не ропщет. Хотя ужас какое поле и два человека на трибуне. Но ничего страшного. А у нас проблема: снег пошел — ничего себе!» — цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

53-летний Терехин является серебряным призером чемпионата России (2000), а также трехкратным обладателем Кубка страны (2000, 2001, 2004).