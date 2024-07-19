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Сегодня, 20:47

Терехин: «В этом году у «Зенита» много конкурентов в чемпионате России»

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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин оценил, смогут ли бело-голубые побороться с «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне.

— Понятно, что «Динамо» будет конкурировать с «Зенитом». Но есть еще ЦСКА, который добрал людей, там новый тренер, «Спартак» не надо сбрасывать со счетов. У «Локомотива» нет трансферов, но Галактионов проделал хорошую работу в прошлом чемпионате. В этом году будет много конкурентов.

За чемпионство с «Зенитом» всем будет тяжело бороться — это однозначно. «Зенит» взял хороших российских игроков. Я думаю, что они еще кого-то возьмут по-любому. Но я уверен, что «Зенит» будет терять очки, — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

Сезон РПЛ-2024/25 стартует в субботу, 20 июля. В первом матче «Локомотив» примет «Акрон». Встреча начнется в 15.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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